توزيع لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية في دمياط



شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، استلام دفعة جديدة من لحوم الأضاحي بعدد 2 طن ضمن مشروع صحوك وزارة الأوقاف تحت رعاية فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى ، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الشيخ هانى السباعى مدير مديرية الأوقاف ومحمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

حيث تُعد تلك الدفعة الرابعة تتسلمها المحافظة بإجمالى 8 أطنان من لحوم الأضاحي، وعلى هذا الصعيد، أكد " الدكتور أيمن الشهابى على التنسيق بين مديريتى الأوقاف والتضامن لتوزيعها على المستحقين، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى.

وأشاد محافظ دمياط بالدور المجتمعي الهام الذى تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الاحتياجات الاساسية للأسر الأولى بالرعاية.