الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبدأ زيارة رسمية إلى إيطاليا تستمر ثلاثة أيام

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وتتضمن الزيارة لقاءات ثنائية مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بالإضافة إلى لقاء مع بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر.

ويرافق الرئيس في هذه الزيارة عدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين، منهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، وعضو اللجنة التنفيذية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، بالإضافة إلى سفيرة فلسطين لدى إيطاليا منى أبو عمارة، وسفير فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان عيسى قسيسية.