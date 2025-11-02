قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

في أرض السلام.. عباس يبحث مع الرئيس الكولومبي سبل دعم الدولة الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني ونظيره الكولمبي
الرئيس الفلسطيني ونظيره الكولمبي
القسم الخارجي

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، بنظيره الكولومبي غوستافو بيترو في مقر إقامته في القاهرة.

يأتي  ذلك على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير. 

جاء اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وكولومبيا، وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبّر الرئيس محمود عباس خلال اللقاء عن تقديره العميق لمواقف كولومبيا المبدئية والداعمة للحق الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، مثمنًا شجاعة الرئيس بيترو ومناصرته للعدالة وحقوق الإنسان. 

وأكد عباس حرص القيادة الفلسطينية على تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربًا عن الامتنان للمساعدات الإنسانية ومبادرات إعادة الإعمار التي تعتزم كولومبيا تقديمها لدعم صمود الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، شدد الرئيس الكولومبي على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تحقيق السلام العادل والشامل يستوجب الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته على أرضه. 

كما أكد التزام بلاده بالعمل داخل الأطر الدولية من أجل حماية المدنيين ودعم الجهود السياسية لإنهاء معاناة الفلسطينيين.

وشهد اللقاء حضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، حيث بحث الجانبان آليات التعاون المستقبلي بين البلدين.

وفي سياق متصل، أشار مراقبون إلى أن هذا اللقاء يعكس تنامي التضامن الدولي مع فلسطين، خاصة من دول أمريكا اللاتينية التي تتبنى مواقف مبدئية داعمة للعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها. 

كما يأتي الاجتماع في ظل تحركات دبلوماسية فلسطينية مكثفة تهدف إلى حشد الدعم الدولي لوقف العدوان، وإعادة إطلاق عملية سياسية تضمن تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

فلسطين محمود عباس أبو مازن غوستافو بيترو القاهرة المتحف المصري الكبير

