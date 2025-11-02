قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من قلب الكنيسة إلى أروقة التاريخ.. شباب الكاثوليكية يضيئون افتتاح المتحف المصري الكبير
دعوت الله بالقبول.. من هو إيهاب يونس الذي شارك في افتتاح المتحف الكبير؟
عادل عبد الرحمن: إحساس قفشة بأنه مهمش أثرت سلبياً على أدائه الفني
أخبار التوك شو.. مدبولي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. وأمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر
أطول الأنبياء عُمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع
محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز
رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها، اليوم الأحد، خطة السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع غزة تواجه تحديا جديدا، يتمثل في الخلاف حول تشكيل قوة أمنية دولية تشرف على القطاع، وسط مساع لتجنب أي خطوة قد تؤدي إلى انسحاب حماس أو إسرائيل من العملية السياسية.

وذكرت الصحيفة، أن مسئولين أمريكيين وأوروبيين وشرق أوسطيين أعربوا عن مخاوفهم من أن المشروع الهادف إلى استعادة الاستقرار في غزة يواجه خطر التعثر في بداياته.

وبحسب التقارير، تصر حركة حماس على أن يكون لها دور أساسي في مرحلة ما بعد الحرب، إذ لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية تسمح لها بعرقلة أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتشير الصحيفة إلى أن مقاتلي الحركة عادوا للظهور في بعض المناطق، وعززوا وجودهم عبر عمليات إعدام علنية، ما يجعل أي قوة حفظ سلام محتملة أمام خطر مواجهة مباشرة مع حماس، ويثير في الوقت ذاته مخاوف عربية وإسلامية من أن يُنظر إليها كقوة تابعة لإسرائيل.

وأوضح الخبير في شئون الأمم المتحدة ريتشارد غوان أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب تشكيل قوة مهام قادرة على استخدام القوة عند الضرورة، وهو أمر معقد من الناحية العملية والسياسية.

ووصل الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة لسلاح الجو الأمريكي، إلى إسرائيل يوم الجمعة، لإجراء مشاورات مع كبار المسئولين وزيارة مركز التنسيق المدني–العسكري الجديد في جنوب البلاد، المكلف بالإشراف على تنفيذ خطة السلام.

وتعمل إدارة ترامب، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، على تحديد هيكل القوة وصلاحياتها القانونية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الأمن الدولي، لكنها تؤكد أن المفاوضات ما تزال جارية، ومن المبكر الإعلان عن التفاصيل النهائية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع غزة الخلاف حول تشكيل قوة أمنية دولية حماس إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الغارات و القصف عل الأبرياء من قبل الاحتلال الإسرائيلي

خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

ترشيحاتنا

وزير الصحة

نائب رئيس مجلس الوزراء: تنفيذ قاعدة بيانات صحية موحدة

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس السيامة الإنجيلية للشماس بيتر يحيي

زاهى حواس

مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة حول أحمد بن طولون وتأسيس أول دولة مستقلة في مصر الإسلامية

بالصور

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فيديو

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد