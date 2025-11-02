وزير إسرائيلي: الخط الأصفر في غزة إجراء مؤقت وليس حدوداً دائمة

صرح وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بأن "الخط الأصفر"، الذي جرى تحديده ضمن الترتيبات الأمنية في قطاع غزة، ليس حدودا جديدة أو خط فصل دائم بين إسرائيل والقطاع، موضحا أن الإجراء مؤقت ويعتمد على التطورات الميدانية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ديرمر قوله إن هناك اتفاقا دوليا تدعمه عشرات الدول ينص على وجوب نزع سلاح حركة حماس، مضيفًا: "في حال لم تلتزم حماس بذلك، ستتدخل إسرائيل ميدانيا، مما سيؤدي إلى تقليص الخط الأصفر، أما إذا تولّت أطراف أخرى هذه المهمة فسيصار إلى توسيعه".

وأكد الوزير أن المسألة ذات طابع دولي وليست قرارا إسرائيليا منفردا، قائلا: "هذا ليس شأنا إسرائيليا بحتا، بل جزء من اتفاقية دولية واضحة المعالم".

وفي تعليقه على الوضع الأمني العام، أشار ديرمر إلى أن إسرائيل، خلال العامين الأخيرين، "حولت ما كان يعد كارثة استراتيجية إلى نصر استراتيجي"، في إشارة إلى ما وصفه بتغير ميزان القوى لصالحها.