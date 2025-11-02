الاحتلال الإسرائيلي يخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويواصل عمليات نسف المنازل في مدينة غزة وخان يونس

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات نسف طالت منازل المواطنين في مدينة غزة وخان يونس، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/ - بأن آليات الاحتلال تواصل إطلاق النار شرق مدينة غزة، تزامنا مع عمليات نسف منازل المواطنين في حيي الزيتون والشجاعية، وتصاعد ألسنة الدخان من المناطق المستهدفة.

كما يتواصل قصف الاحتلال المدفعي وإطلاق النار شرق خان يونس جنوب القطاع، وسط تنفيذ عمليات نسف لمبانٍ سكنية غزة و شن طيران الاحتلال الحربي 3 غارات جوية على مدينة رفح جنوبا.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 68,858، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 170,664.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 226 شهيدا و594 مصابا، وجرى انتشال 499 جثمانا.

كما تم استلام جثامين 30 شهيدا من الاحتلال ليرتفع إجمالي جثامين الشهداء التي تم استلامها إلى 225 جثمانا.