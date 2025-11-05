الإمارات تترأس الجانب العربي في اجتماع اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي

عقد المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي اجتماعهم العاشر اليوم في بلجيكا، وذلك برئاسة مشتركة بين كل من حمد الزعابي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري)، والسفيرة دلفين برونك، رئيسة اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتناول الاجتماع أبرز القضايا ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تظل جوهر الصراع في المنطقة، إلى جانب تطورات الأوضاع في كل من سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال واليمن، وما يرتبط بها من انعكاسات إنسانية وأمنية.

كما تطرق الاجتماع إلى قضايا الأمن في البحر الأحمر والأمن المائي والهجرة واللاجئين والنازحين، إضافةً إلى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.