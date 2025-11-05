قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التشغيل خلال أيام| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟
لسه عندي شروط.. شيماء سعيد تكشف حقيقة رجوعها لإسماعيل الليثي
حقيقة عودة يورجن كلوب للتدريب في الدوري الإنجليزي
صرح ثقافي حضاري.. خبير أثري يكشف مفاجأة عن الدرج العظيم بالمتحف الكبير
زيارة رعوية مملوءة بالحب والأبوة من البابا تواضروس لشعب مدينة الأمل | صور
في اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يتأمل "الطفولة الشاهدة لله" ويدعو الآباء للاهتمام بتربية الأبناء
مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلّمت رفات جثمان أحد المحتجزين من الصليب الأحمر في غزة
البقاء لله.. كريم فهمي ينعي الكاتب أحمد عبدالله
الخدمات البيطرية: الحمى القلاعية لا تؤثر على اللحوم ولن تصل للمستهلك
إسرائيل تمدد احتجاز المدعية العامة العسكرية السابقة
الوعي الوطني وتصحيح المفاهيم.. ندوة بإعلام دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة: غابات العالم في خطر جسيم بسبب احترار الكوكب والحرائق والآفات

احترار الكوكب
احترار الكوكب
أ ش أ

نبهت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إلى أن عقودا من التقدم في حماية غابات الكوكب الماصة لثاني أكسيد الكربون باتت في خطر مع استمرار تسارع أزمة المناخ.


وفي دعوة إلى قادة العالم لتعزيز حماية الغابات بينما يستعدون لقمة المناخ COP-30 في بيليم بالبرازيل، أشارت اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا (UNECE) إلى أن تخزين الكربون في الغابات ارتفع بنسبة 11% منذ عام 1990،بحسب موقع الأمم المتحدة.


وقالت تاتيانا مولتشان، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا: "ما حققناه على مدى العقود الثلاثة الماضية أصبح الآن في خطر جسيم بسبب حالة الطوارئ المناخية. لا يمكننا تحمل خسارة أقوى دفاع طبيعي للكوكب".


ووسط تزايد عدد حرائق الغابات والجفاف عالمياً المرتبطين بارتفاع درجات الحرارة والظروف الأكثر جفافاً وتفشي الآفات، أكدت مولتشان أن غابات العالم معرضة لخطر التضرر والاستغلال المفرط بما لا يمكن إصلاحه.


وأصرت رئيسة اللجنة الاقتصادية لأوروبا على أن "المجتمع الدولي، وخاصة القادة المجتمعون في بيليم، يجب أن يدركوا أن حماية الغابات لم تعد مجرد قضية بيئية - بل هي حجر الزاوية في أمن الكربون العالمي".


وعبر أوروبا، وأمريكا الشمالية، والقوقاز، وآسيا الوسطى - المنطقة التي تغطيها اللجنة الاقتصادية لأوروبا - يوجد أكثر من 1.76 مليار هكتار من الغابات. يمثل هذا أكثر من 40% من الإجمالي العالمي الذي يشمل ثلاث مناطق أحيائية: الشمالية، والمعتدلة، وشبه الاستوائية.


وعلى الرغم من أن الغابات في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا توسعت بمقدار 60 مليون هكتار - مع أكبر نمو في آسيا الوسطى وأوروبا - إلا أن هذا ليس هو الحال في جميع أنحاء العالم، حيث تُفقد حوالي 10.9 مليون هكتار من الغابات سنويا.


وفي عام 2021، احترق ما يثير الدهشة 12.6 مليون هكتار، وهو ما "يضاهي مساحة اليونان"، حسبما قالت باولا ديدا، مديرة قسم الغابات والأراضي والإسكان في اللجنة الاقتصادية لأوروبا. وتشير التقديرات بالإضافة إلى ذلك إلى أن 73 مليون هكتار، تتأثر بالحشرات والأمراض - وهي مساحة تضاهي مساحة إسبانيا والبرتغال مجتمعتين.


وقالت ديدا - للصحفيين في جنيف - "إذا استمرت هذه الاتجاهات، فإن الغابات التي كانت مصدراً حيوياً لامتصاص الكربون قد تصبح مصدراً للانبعاثات؛ مما يقوض الأهداف المناخية العالمية".


وتشمل إجراءات حماية الغابات الجارية التي تدعمها الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا العمل على معالجة "المطر الحمضي" عبر وسط أوروبا، الذي أدى تاريخياً إلى تدمير الغابات واستنزاف تجمعات أسماك المياه العذبة وتهديد النظم البيئية بأكملها عبر نصف الكرة الشمالي.


وساهمت هذه التدابير وغيرها في مضاعفة المساحات المخصصة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية التربة والمياه منذ عام 1990. واليوم، تستفيد أكثر من 300 مليون هكتار - تقريبا مساحة إيطاليا - من الغابات من الحماية القانونية.
لكن اللجنة الاقتصادية لأوروبا تحذر - في تقرير جديد يصدر مرة كل خمس سنوات - من أن تأثيرات تغير المناخ "تسرّع تدمير الغابات، وتهدد بإلغاء عقود من المكاسب البيئية". 


وقبل قمة المناخ في بيليم، تحث لجنة الأمم المتحدة على تقديم المزيد من الدعم لاستراتيجيات حماية الغابات التي تشمل تعزيز الوقاية من الحرائق، وإدارة الآفات، وجهود الترميم واسعة النطاق، وإعادة تقييم الأولويات لضمان استمرار الغابات في توفير فوائدها البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحيوية.

الأمم المتحدة احترار الكوكب حرائق الغابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

ترشيحاتنا

احمد عبدالله

شركة السبكي للإنتاج الفني تنعى الكاتب الكبير أحمد عبد الله

بوسي

بوسي تتألق بفستان أنيق باللون النبيتي

المؤلف أحمد عبد الله

تعرف على موعد عزاء وجنازة المؤلف أحمد عبد الله

بالصور

طريقة كيكة الشوكولاتة الهشة مع الصوص الاقتصادي

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..

تسلا سايبر تراك.. مركبة خارقة تخطف الأنظار في الدعاية الانتخابية بشوارع سوهاج

تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد