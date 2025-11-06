باكستان وألمانيا تؤكدان التزامهما بتعميق التعاون في مجال المناخ والطاقة

أ ش أ

أكدت باكستان وألمانيا التزامهما بتعميق التعاون في مجال المناخ والطاقة، وذلك خلال لقاء وكيل وزارة الشئون الاقتصادية الباكستانية محمد هومير كريم والمديرة العامة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية كريستين توتزكي في إسلام آباد.



واتفق الجانبان - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم/ الخميس/ على تعزيز التنسيق بشأن التدريب المهني وتشغيل الشباب ومواصلة التعاون في مجال الحماية الاجتماعية والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث.



بدورها، أشادت توتزكي بإجراءات الإصلاح الباكستانية ،مؤكدة التزام برلين بدعم إسلام أباد في مواجهة تحديات تغير المناخ والتحول الاقتصادي والاندماج الاجتماعي