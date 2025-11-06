صدام في قلب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.. ونتنياهو يتدخل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خلاف حاد نشب بين رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، خلال اجتماع أمني عقد في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اضطر إلى التدخل شخصيًا لاحتواء التوتر بين الطرفين، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “سكاي نيوز عربية”.

وكان قد أكد مراسل القاهرة الإخبارية، أمس أن حماس سلمت جثامين لـ 22 محتجزًا إسرائيليًا حتى الآن إلى الصليب الأحمر ومتبق 6 آخرين.

من جانبها قالت حركة حماس، إنه سيتم الليلة تسليم جثمان أحد المحتجزين تم العثور عليه بحي الشجاعية بـ غزة.

