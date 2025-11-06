قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باستثمارات نصف مليار جنيه | رئيس الوزراء يفتتح مصنع المنصور لتصنيع فلاتر المركبات ..صور
السوبر المصري.. سيراميكا يطمح لصناعة التاريخ أمام الأهلي في نصف النهائي
حزب الله: نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والوقوف إلى جانب جيشنا
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
هاجر ابراهيم

أذاعت فضائية “إكسترا نيوز” فى خبر عاجل عن، إختيار المؤتمر العام لليونسكو ، الدكتور خالد العناني مديرا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور خالد العناني المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو أن المتحف المصرى الكبير الذى يقع في مواجهة أهرامات الجيزة، لا يقتصر على كونه صرحا لعرض آلاف القطع الأثرية الفريدة، وفي مقدمتها كنوز توت عنخ آمون التي تُعرض للمرة الأولى كاملة، بل يمثل هذا الإنجاز تحفة ثقافية ومعمارية وتكنولوجية تُشكل جسرًا من الإبداع بين الماضي والمستقبل، ومكانا تضيء فيه ذاكرة الحاضر وتبني رؤية الغد. 


وأضاف مدير عام اليونسكو المنتخب- على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إن المتحف صرح فريد يستقبل الزائرين والباحثين من شتى أنحاء العالم، وفرصة ثمينة لترسيخ وعي جديد لدى الأجيال القادمة بعظمة الحضارة المصرية وثرائها الدائم الذي مازال يلهم العالم بأسره. 

وأشار إلى أنه قد شهد هذا المشروع وهو ينمو خطوة بخطوة منذ مارس عام 2016 وحتى أغسطس عام 2022 وبما واجهه من تحديات وما حققه من إنجازات، وبشغفٍ ظل دائما متوهجا، مذكرا بأنه حظي بفرصة متابعة جميع مراحله إلى جانب فريق عمل متميز يتسم بالإخلاص والرؤية المستقبلية. 


 

يونسكو خالد العناني الدكتور خالد العناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

التشغيل خلال أيام| عدد محطات مونوريل العاصمة الإدارية وأسعار التذاكر

التشغيل خلال أيام| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تجسيدا لعمق العلاقات الثقافية.. احتفال في اليونان بافتتاح المتحف الكبير

ترامب وبوتين

أمريكا ترد على روسيا بصاروخ نووي عابر للقارات

أرشيفية

مدبولي: بدء تشغيل مصنع "ماك" لتصنيع وسائل النقل خلال عام وتحول مصر إلى مركز إقليمي

بالصور

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد