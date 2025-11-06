كوريا الجنوبية وكندا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة

بحث نائب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية لي دو هي ، ونائبة وزير الدفاع الكندية ستيفاني بيك الفرص الإضافية لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.



وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية اليوم /الخميس/ أن الجانبين اتفقا على صياغة خطط لإنشاء هيئة استشارية ثنائية لصناعة الدفاع لمتابعة شراكة التعاون الأمني ​​والدفاعي المتفق عليها في قمة كوريا الجنوبية-كندا التي عقدت الشهر الماضي.



واتفق نائبا الوزيرين - خلال لقائهما في وزارة الدفاع الكندية في أوتاوا - على أن مباحثاتهما ستستمر من خلال اجتماعات وزيري الخارجية والدفاع في البلدين ومشاورات أخرى رفيعة المستوى.



بدوره، أشار لي إلى أنه تم اختيار شركة كورية جنوبية كواحدة من المرشحين النهائيين لتنفيذ مشروع شراء الغواصات في كندا، مؤكدا أن هذه الصفقة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين.

