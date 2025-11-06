قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله: نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والوقوف إلى جانب جيشنا
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تجاوز صادرات الصناعات الغذائية 5.1 مليار دولار

الصناعات الغذائية
الصناعات الغذائية
ولاء عبد الكريم

واصلت الصناعات الغذائية المصرية ترسيخ مكانتها كأحد أبرز القطاعات التصديرية في الاقتصاد الوطني، بعد أن حققت صادراتها طفرة جديدة غير مسبوقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلة أكثر من 5.1 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 9.4% وقيمة زيادة 441 مليون دولار.

وأكد  محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هذا الأداء القياسي يعكس المكانة المتنامية للصناعات الغذائية المصرية كأحد أهم محركات الصادرات غير البترولية، إذ تمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسة. وأوضح أن النمو المحقق يأتي نتيجة التوسع في الأسواق الدولية وتزايد الطلب العالمي على المنتجات المصرية الموثوقة.

وأضاف بزان أن الدول العربية واصلت تصدرها قائمة الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 2.49 مليار دولار تمثل 48% من الإجمالي، تلاها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.05 مليار دولار (20%)، ثم الأسواق الإفريقية غير العربية بقيمة 386 مليون دولار. كما شهدت الولايات المتحدة الأمريكية نمواً لافتاً بنسبة 38% لتصل صادراتها إلى 340 مليون دولار، في حين ارتفعت صادرات باقي دول العالم بنسبة 33% لتبلغ 874 مليون دولار.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول المستوردة بقيمة 408 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 340 مليون دولار، ثم السودان وليبيا والأردن التي سجلت جميعها زيادات ملحوظة، في حين شهدت لبنان والصين أعلى نسب نمو بلغت 80% و140% على التوالي.

وفيما يتعلق بالسلع، أوضح رئيس المجلس أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة المنتجات المصدّرة بقيمة 608 ملايين دولار بنمو 78%، تلتها مركزات الكولا وزيوت الطعام والمنتجات السكرية والخضروات والبطاطس المجمدة، بينما حققت الشيكولاتة، والشحوم، والدهون النباتية، ومنتجات الأسماك معدلات نمو قياسية تعكس تنوع وتطور قاعدة الصناعات الغذائية المصرية.

واختتم بزان تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق من نتائج يمثل إنجازاً تاريخياً يعكس ثمرة التعاون الوثيق بين الدولة والقطاع الخاص، في ظل دعم القيادة السياسية لملف تنمية الصادرات، مشيراً إلى أن المجلس التصديري يواصل تنفيذ خطة طموحة لزيادة الصادرات والانطلاق نحو أسواق جديدة بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغذاء إلى مختلف دول العالم.

صناعات غذائي انتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

ترشيحاتنا

محمد سامي

محمد سامي يثير الجدل بشأن مسلسله الجديد 8 طلقات

أبطال مرحبا دولة

أبطال المسلسل اللبناني مرحبا دولة يشاهدون السادة الأفاضل في جولتهم بالقاهرة

قصر الباشا

تعرف على إيرادات فيلم"قصر الباشا" في أولي أيام عرضه

بالصور

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد