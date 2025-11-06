هيرميس تقدم خدماتها الاستشارية لـ ستون باين إيس بارتنرز في صفقة التخارج من حصتها البالغة 7% في شركة تعليم لخدمات الإدارة

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن نجاحها في إتمام خدماتها الاستشارية لشركة ستون باين إيس بارتنرز في صفقة التخارج من حصتها البالغة 7% في شركة تعليم لخدمات الإدارة (TALM.CA)، المنصة الرائدة للتعليم العالي في مصر، من خلال آلية سجل الاكتتاب المعجّل (Accelerated Bookbuild – ABB)، والتي تمثل تخارجاً ناجحًا لصندوق الاستثمار من الشركة. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج الأوحد في الصفقة.



وشهدت الصفقة تخارج كاملاً من قبل ستون باين إيس بارتنرز، والتي تمثل شراكة بين شركة StonePine Capital Partners الإماراتية وشركةACE & Company SA، من استثمارها الناجح في شركة تعليم لخدمات الإدارة عبر عملية سجل اكتتاب معجّل، حيث نجح الصندوق بفضل هذا التخارج في تحقيق عوائد مجزية على رأس المال المستثمر تقدر بحوالي 4.8 مرة و1.8 مرة قياساً بالعملة المحلية والدولار الأمريكي على التوالي.



وتؤكد هذه الصفقة قدرة إي اف چي هيرميس على تقديم بدائل سريعة ومجدية لخلق القيمة وتمكين عملاءها من تحقيق السيولة من أجل التخارج لاستثماراتهم، كما تعكس استمرار اهتمام المستثمرين بقطاع التعليم في مصر وعمق السيولة المتزايد في أسواق رأس المال المحلية.



وفي تعليقه على الصفقة، قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: "نحن سعداء بدعم ستون باين إيس بارتنرز في هذا التخارج الناجح من استثمارها في شركة تعليم، المنصة الرائدة في قطاع التعليم العالي بمصر. وتؤكد هذه الصفقة قدرتنا على تنفيذ صفقات عالية الجودة بسرعة وكفاءة لعملائنا، وتبرز الاهتمام المتزايد من المستثمرين بالشركات المصرية الرائدة ذات الجودة العالية، كما تعكس تحسن مستويات السيولة في سوق المال المصري مؤخراً، مما يجعله بديلاً قابلاً للتطبيق في صفقات الطروحات وزيادات رؤوس الأموال والتخارج لخلق القيمة وكذلك تمكين المستثمرين الاستراتيجيين وصناديق الاستثمار في تحقيق العوائد على الاستثمارات خاصةً في الشركات الرائدة عالية الجودة."



نُفِّذَت الصفقة في إطار زمني سريع بفضل خبرة إي اف چي هيرميس العميقة في السوق وشبكة المستثمرين الواسعة ومنصتها المتكاملة في أسواق رأس المال، مما أتاح تنفيذ العملية بكفاءة وسلاسة من لحظة اتخاذ العميل القرار حتى إتمام العملية.

وتضيف هذه الصفقة إلى سجل إنجازات إي اف چي هيرميس في تعزيز النشاط في أسواق رأس المال المصرية خلال عام 2025، بعد نجاح صفقات الإدراج وصفقات سجل الاكتتاب المعجّل لكل من ڤاليو والوطنية للطباعة وموبكو، مما يعكس الزخم المتجدد في السوق وبداية اهتمام المستثمرين بالطروحات في عدة قطاعات.