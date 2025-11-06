عباس شومان: المواريث علمٌ للفهم والتطبيق وليس للحفظ

شهدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم، ختام أعمال الدورة التدريبية التي نظمها مشروع "سفراء الأزهر"، تحت عنوان: “علم المواريث”، والتي حاضر فيها فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وفضيلة الدكتور علي المهدي، أمين سر هيئة كبار العلماء.

واستمرت الدورة على مدى عشرة أيام، تضمنت عشر محاضرات، تناولت جميع أحكام الميراث، وطرق توزيع التركة، مع تطبيقات عملية وحسابية، توضح أنصبة الورثة، وفقًا للحالات المختلفة.

وأكد فضيلة الدكتور عباس شومان، خلال كلمته الختامية، أهمية المداومة على الاطلاع المستمر في هذا العلم، مشددًا على أنه علم للفهم والتطبيق، وليس علمًا للحفظ، لأنه يرتبط بجملةٍ من الحقوق المتعلقة بالتركة، والتي يجب أداؤها قبل تقسيمها على المستحقين.

وأوضح فضيلته أن الدورة بيّنت من يستحق الميراث ومن لا يستحق، ونصيب كل وارث، من خلال دراسات تطبيقية، مؤكدًا أن الفهم العميق لقضايا المواريث، هو الأساس في إتقان هذا العلم، وليس مجرد الحفظ، متمنيًا للمشاركين التوفيق في تطبيق ما تعلموه عمليًّا.