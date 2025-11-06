كيف تعرف تعرض طفلك للتنمر في مدرسته .. وماذا تفعل؟ الأزهر يوضح

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فى 10 نقاط كيف تعرف إذا كان طفلك يتعرض للتنمر في مدرسته أو مُجتمعه بشكل عام، وماذا تفعل؟

كيف تعرف أن طفلك يتعرض للتنمر

وقال الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك يمكنك ان تعرف هل يتعرض طفلك للتنمر ام لا من خلال النقاط التالية:



1️⃣ شكواه من أمور لم يكن ينتبه إليها أو يشكو منها كشيء في شكله، أو اسمه، أو مكان معين.



2️⃣ ظهور تغير واضح في سلوكه، وتوتره، وتعلقه الزائد بالأهل.



3️⃣ ظهور تغيّر في عاداته اليومية كرفضه الأكل في مكان معين، أو المشي من طريق معين.



4️⃣ التراجع المفاجئ في مستواه الدراسي، وصعوبة تركيزه.



5️⃣ اعتكاف الطفل في غرفته لأوقات طويلة، ورفضه الجلوس على مائدة واحدة مع أسرته.



6️⃣ طول مدة سكوته، واكتفاؤه بإظهار الموافقة على كلام المتحدث سواء أكان صحيحًا أم خاطئًا.



7️⃣ تنازله عن مصروفه وألعابه لأحد إخوته بشكل دائم.



8️⃣ تلعثمه في الكلام، وحكمه على نفسه بالفشل.



9️⃣ ظهور كدمات في جسده دون معرفة سببها، أو رؤية كتبه مُمَزَّقة وأدواته مُهشَّمَة دون صدور شكوى منه.



🔟 استيقاظه من نومه فزعًا، ورؤيته كوابيس بشكل شبه دائم.

ماذا تفعل إذا علمت أن طفلك يتعرض للتنمر

وإليك بعض النصائح التي تهم الوالدين للتعامل مع طفلهم إذا تعرض للتنمر المدرسي أو المجتمعي:



1️⃣ تفقّد الطفل ومتابعته بصفة مستمرة وهادئة، والاستماع إليه باهتمام ووعي، وتعليمه كيف يكون واثقًا في نفسه، وتنمية مهاراته الاجتماعية، وتوجيهه بحكمة ليقوم هو بالتصرف الصحيح.



2️⃣ عدم لومه أو إشعاره بالذنب لعدم القدرة على التصرف لأن ذلك يحبطه ويفقد ثقته بنفسه ويجعله ممتنعًا عن البوح ما يحدث معه.



3️⃣ تعليم الطفل مهارات الأمان بما في ذلك طلب المساعدة من المعنيين مثل: المعلم أو مدير المدرسة، وكيف يكون حازما! وكيف يستعمل المرح والأساليب الدبلوماسية المناسبة للتخلص من المواقف الحرجة!



4️⃣ توجيهه ألّا يكون منفردًا في الأماكن التي قد يحدث فيها التنمر، مثل الطرقات أو أوقات الاستراحة وأن يحاول أن يكون في أماكن تجمعات قريبة من غرف المعلمين أو الفريق الإداري.



5️⃣ زيارته في المدرسة وذكر ما يحدث معه لإدارة المدرسة، وطلب متابعتهم للطفل، والتعامل مع الأمر بعناية.



6️⃣ تحفيزه للاشتراك في نشاط غير دراسي، ودعمه في نشاط رياضي وآخر اجتماعي جماعي أو فردي، فالرياضة وتطوير مهاراته المختلفة وبناء الصداقات تعزز ثقته في نفسه وقدرته على تجاوز الأزمات.



7️⃣ متابعة السلوك الإيجابي للطفل للتأكد من المواجهة والتعافي.