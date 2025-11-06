قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
مدبولي: صفقة "علم الروم وسملا" تهدف لتسكين 17 مليون نسمة بالساحل الشمالي
مدبولي: صفقة علم الروم وسملا شراكة تاريخية وثمرة اتفاق بين الرئيس السيسي وأمير قطر
رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية
سفيرة مصر في ناميبيا تستقبل أمين البحوث الإسلامية

شيماء جمال

استقبلت السفيرة رامية شوقي، سفيرة جمهورية مصر العربية في ناميبيا، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وذلك على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الخامس للحوار بين الأديان في الاتحاد الإفريقي، الذي عُقد بمدينة (ويندهوك) عاصمة ناميبيا، بمشاركة نخبة من ممثلي الدول والمؤسسات الدينية والفكرية والبحثية الإفريقية.


وخلال اللقاء، ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات المتعلّقة بتعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمؤسسات التعليمية والثقافية في ناميبيا، ودعم البعثات الأزهرية التعليمية والدعوية، بما يسهم في استمرار الدور الريادي للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، في خدمة أبناء القارة الإفريقية ونشر الفكر الوسطي المعتدل.


كما تناول اللقاء سُبل تطوير أداء المراكز التعليمية والثقافية التابعة للأزهر في القارة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والتدريبي، من خلال تنظيم دورات تأهيلية للمعلمين والدعاة، ودعم المبادرات المشتركة التي تستهدف نشر قيم التسامح والسلام والتعايش الإنساني بين الشعوب الإفريقية.


وأشادت السفيرة رامية شوقي بالدور المحوري الذي يضطلع به الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية في بناء الوعي الديني والفكري في إفريقيا، مؤكدة أن حضور الأزهر في القارة يمثل امتدادًا طبيعيًا للدور المصري في ترسيخ قيم الاعتدال ومواجهة الفكر المتطرف، ومعربة عن استعداد السفارة لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة للبعثات الأزهرية والمبادرات التعليمية والثقافية في ناميبيا.


من جانبه، أعرب فضيلة الأمين العام عن خالص تقديره للسفارة المصرية في ناميبيا، مثمنًا جهودها في دعم العمل الدعوي والتعليمي للأزهر، ومؤكدًا أن الأزهر الشريف –بمؤسساته المختلفة– ماضٍ في تعزيز روابط التعاون مع الدول الإفريقية، انطلاقًا من رسالته في نشر الوسطية، وبناء الإنسان الإفريقي الواعي القادر على الإسهام في نهضة مجتمعه.

بالصور

