ماندو العدل يكشف عن موعد عرض الحلقة الثالثة من ورد وشوكولاتة

كشف المخرج ماندو العدل، عن موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل"ورد وشوكولاتة"، عبر منصة يانجو بلاي.

حيث قال ماندو العدل: الحلقة التالتة النهاردة ان شاء الله الساعة ١٢ بعد منتصف الليل على منصة Yango play أنا بحب الحلقة دي و اتمني تعجبكم .

مسلسل "ورد و شوكولاتة" يشارك في بطولته إلى جانب زينة ومحمد كلا من مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وشهدت الحلقات الأولى والثانية العديد من المشاهد القوية أبرزها مشهد الفلاش باك بين زينة ومحمد فراج في الحلقة الأولى ومشهد الحوار التليفزيوني الذي جمعهما