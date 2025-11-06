قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

نبيل عيسى يكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيته بمسلسل قصر الباشا

الفنان نبيل عيسى
الفنان نبيل عيسى
أوركيد سامي

صرح الفنان نبيل عيسى في لقاء خاص لموقع صدى البلد عن تفاصيل دوره في مسلسل "قصر الباشا"، مؤكدًا أنه يقدم شخصية مختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد دور ابن الباشا، وهي شخصية تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والتشويق والغموض.

وقال نبيل عيسى إن الدور يمثل تحديًا جديدًا له كممثل، نظرًا لتركيبة الشخصية المعقدة والأحداث المتشابكة التي يمر بها العمل، مشيرًا إلى أن الجمهور سيشاهد جانبًا جديدًا من أدائه الفني.

واختتم حديثه قائلاً إن مسلسل "قصر الباشا" سيحمل مفاجآت عديدة، سواء على مستوى القصة أو الشخصيات، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور و أنه سعيد بالعمل مع كل فريق العمل

يذكر أن المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج آلاء لاشين ، ويضم نخبة من أبرز النجوم، منهم: أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، صدقي صخر، سمية رضا، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وهيثم زيدان   و عدد كبير من النجوم

وتدور أحداث مسلسل "قصر الباشا" في إطار اجتماعي  درامي  تشويقي داخل أحد القصور القديمة، حيث تتشابك العلاقات بين الشخصيات في جو من الغموض والإثارة.

