تداول 34 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرته 10 سفن، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والمتداول عليها 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأوضحت الهيئة - في بيان لها اليوم، الخميس - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32611 طنا تشمل: 12168 طن يوريا و3962 طن كلينكر و2650 طن علف بنجر و774 طن ملح و13057 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46743 طنا تشمل: 5862 طن ذرة و13243 طن حديد و1245 طن خشب زان و7622 طن خردة و700 طن سكر و8071 طن قمح و10000 طن فول.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 711 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 273 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2021 حاوية مكافئة، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 103755 طنًا، فيما وصل رصيده في مخازن القطاع الخاص إلى 42022 طنًا، في حين بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5120 حركة.