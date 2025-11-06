إصابة 22 طالبة بهبوط وإعياء في أسيوط

أصيبت 22 طالبة بمدرسة اللوقا الإعدادية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، بحالة من الهبوط والإعياء عقب تناولهن أقراص التطعيم ضد مرض البلهارسيا، ضمن الحملة القومية للتطعيمات بالمدارس.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ساحل سليم المركزي، بوصول 22 طالبة من مدرسة اللوقا الإعدادية مصابات بمغص وهبوط عقب تناولهن الأقراص الوقائية، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهن على الفور.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بأسيوط، أن أقراص تطعيم البلهارسيا المستخدمة صالحة حتى عام 2027، مشيرًا إلى أن من بين الأعراض الجانبية الطبيعية لتلك الأقراص الشعور المؤقت بالهبوط أو الغثيان، دون أي خطورة على الحالة الصحية للطالبات.

وأضاف المصدر أنه تم توقيع الكشف الطبي عليهن، وحالتهن مستقرة وجيدة، ومن المقرر خروجهن من المستشفى اليوم بعد الاطمئنان الكامل على سلامتهن.