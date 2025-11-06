إزالة 19 إعلانًا مخالفًا بالحامول في كفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن إزالة 19 إعلانًا مخالفًا بمركز الحامول، تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وذلك في إطار حملات مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020، وذلك تحت إشراف محمد السعيد، مدير إدارة الدعاية والإعلانات بديوان عام المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان.

ووجه بالاستمرار في التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.