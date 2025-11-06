تفاصيل منح موظفي الدولة 5% علاوة تشجيعية وفقا لقانون الخدمة المدنية

نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، ضمن حزمة الحوافز التي تهدف إلى تحفيز الأداء المتميز وتعزيز كفاءة الموظفين.

منح مرة واحدة كل ثلاثة أعوام

وأكدت المادة (38) من القانون أن العلاوة تشترط أن يكون الموظف قد حصل على تقييم "كفء" على الأقل عن العامين الأخيرين، وأن تُمنح مرة واحدة كل ثلاثة أعوام، مع مراعاة ألا يتجاوز عدد المستفيدين 10% من الموظفين في كل مستوى وظيفي ضمن كل مجموعة نوعية، مع استثناء الحالات التي يقل فيها عدد الموظفين عن عشرة حيث تُمنح العلاوة لموظف واحد فقط.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتعزيز جودة الأداء الحكومي وتحفيز الموظفين على الالتزام بالمعايير المهنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.