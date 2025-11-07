قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موضوع خطبة الجمعة .. الأوقاف تحددها بعنوان إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان
وفاة والد محمد رمضان
التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور
إعادة افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجامعة عين شمس بعد تطويره
560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟.. الإفتاء تجيب
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.. وفرص أمطار على هذه المناطق
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انطلاق حملة إعلام مهني لوطن كبير استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025

نقيب الإعلاميين
نقيب الإعلاميين
حمادة خطاب

أطلقت نقابة الإعلاميين حملة توعوية بعنوان " اعلام مهني لوطن كبير" تزامنًا مع اقتراب سباق انتخابات مجلس النواب القادمة  2025 ، في إطار المسئولية الوطنية لنقابة الإعلاميين في ترسيخ القيم المهنية وتعزيز الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.


تهدف الحملة إلى التأكيد على أهمية الممارسة المهنية المسئولة، والالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية، بما يضمن الحياد، والدقة، والموضوعية، والابتعاد عن أي شكل من أشكال التحيّز أو الدعاية لأي مرشح أو حزب سياسي، أو قائمة انتخابية.

وأكدت النقابة أن الإعلام المهني هو ركيزة أساسية في دعم استحقاق انتخابي نزيه وشفاف، وأن الكلمة المسئولة قادرة على حماية الوعي العام من التضليل، وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

كما أوضحت النقابة أن الحملة ستتضمن مجموعة من الرسائل التوعوية الموجهة للإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام، على أن يتم نشرها عبر المنصات الرقمية التابعة للنقابة.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد أن شعار الحملة "إعلام مهني لوطن كبير" يعكس إيمان النقابة بأن مهنية الإعلام هي تعبير عن حب الوطن، وأن مصر الكبيرة بمكانتها وتاريخها تستحق إعلامًا على قدر عظمتها وحجمها الإقليمي والدولي.

الإعلاميين مجلس النواب أهمية الممارسة المهنية

