أشرف قاسم: غياب بيزيرا مؤثر على الزمالك..وعبدالرؤوف تعامل بذكاء مع بيراميدز

أشاد الكابتن أشرف قاسم لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالأداء القوي الذي قدمه لاعبو الأبيض في مواجهة بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق كان منظمًا ومركزًا منذ الدقائق الأولى، ونجح في فرض أسلوبه أمام خصم قوي يمتلك عناصر مميزة.

وقال قاسم خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "غياب خوان بيزيرا مؤثر جدًا على الزمالك، ولو كان متواجد في مباراة بيراميدز كان هيساهم في فاعلية هجومية أكبر من الثنائي عدي الدباغ وعمرو ناصر، لكن رغم ذلك المجموعة اللي شاركت قدمت مباراة قوية ومجهود كبير".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "الزمالك كان مركز جدًا من بداية اللقاء، خاصة إنك بتواجه فريق قوي بحجم بيراميدز اللي عنده لاعبين مميزين، لكن الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف تعامل بذكاء كبير مع المباراة".

وأوضح قاسم أن عبد الرؤوف نجح في غلق المساحات أمام لاعبي بيراميدز، وحرص على تحقيق تقارب بين خطوط الفريق، وهو ما ساهم في الحد من خطورة المنافس ومنح الزمالك الأفضلية داخل الملعب.

واختتم حديثه قائلًا: "أداء الزمالك أمام بيراميدز كان منظمًا ومبنيًا على الالتزام التكتيكي، وده بيدي مؤشر إن الفريق في حالة تركيز عالية، وقادر على استكمال مشواره بثقة في الفترة القادمة".