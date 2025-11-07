صدقي صخر يشوق الجمهور للموسم الثاني من مسلسل النص مع أحمد أمين

بدأ الفنان صدقي صخر التحضير للموسم الثاني من مسلسل «النص» الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنان أحمد أمين، والمقرر عرضه ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2026.

وفي لقاء تليفزيوني حديث، عبّر صدقي صخر عن حماسه لتجربته في الجزء الجديد من العمل، قائلاً:

«بصور في الوقت الحالي مسلسل لاترد ولا تستبدل مع الفنانة دينا الشربيني وأحمد السعدني، وكمان بنحضر لتصوير مسلسل النص الموسم الثاني، واللي هيكون مختلف عن الأول تمامًا».

وكشف صخر أن أحداث الموسم الثاني من «النص» ستشهد تطورًا كبيرًا في الحبكة، حيث تدور القصة بعد مرور سبع سنوات على نهاية الجزء الأول، وتحديدًا في عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية، لتدخل الأحداث عالم الجاسوسية المليء بالتشويق والغموض والمفاجآت.

يشارك في بطولة الجزء الثاني عدد من النجوم، منهم: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي، دنيا سامي، مراد مكرم، ياسر الطوبجي، سمر علام، دعاء حكم، رضوى جودة.

المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة جديدة من الدراما المشوّقة التي تمزج بين التاريخ والغموض.