موضوع خطبة الجمعة .. الأوقاف تحددها بعنوان إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان
وفاة والد محمد رمضان
التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور
إعادة افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجامعة عين شمس بعد تطويره
560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟.. الإفتاء تجيب
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.. وفرص أمطار على هذه المناطق
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

صدقي صخر يشوق الجمهور للموسم الثاني من مسلسل النص مع أحمد أمين

الفنان صدقي صخر
الفنان صدقي صخر
أوركيد سامي

بدأ الفنان صدقي صخر التحضير للموسم الثاني من مسلسل «النص» الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنان أحمد أمين، والمقرر عرضه ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2026.

وفي لقاء تليفزيوني حديث، عبّر صدقي صخر عن حماسه لتجربته في الجزء الجديد من العمل، قائلاً:

 «بصور في الوقت الحالي مسلسل لاترد ولا تستبدل مع الفنانة دينا الشربيني وأحمد السعدني، وكمان بنحضر لتصوير مسلسل النص الموسم الثاني، واللي هيكون مختلف عن الأول تمامًا».

وكشف صخر أن أحداث الموسم الثاني من «النص» ستشهد تطورًا كبيرًا في الحبكة، حيث تدور القصة بعد مرور سبع سنوات على نهاية الجزء الأول، وتحديدًا في عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية، لتدخل الأحداث عالم الجاسوسية المليء بالتشويق والغموض والمفاجآت.

يشارك في بطولة الجزء الثاني عدد من النجوم، منهم: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي، دنيا سامي، مراد مكرم، ياسر الطوبجي، سمر علام، دعاء حكم، رضوى جودة.

المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة جديدة من الدراما المشوّقة التي تمزج بين التاريخ والغموض.

صدقي صخر اخبار الفن نجوم الفن

الأهلي والزمالك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين العادية والمستعجلة

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

المونوريل

العد التنازلي بدأ.. موعد انطلاق مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم يشمل 22 محطة

الناقد إيهاب الخطيب

الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص

الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل.. سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل.. اعرف الفرق

الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق

كرونسلاف يورتشيتش

يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول

الزمالك

أشرف قاسم: غياب بيزيرا مؤثر على الزمالك..وعبدالرؤوف تعامل بذكاء مع بيراميدز

الاهلي

فتحي سند: الجدل حول محمود البنا من الظواهر الأساسية في كل سوبر

شوبير

شوبير عن نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك: يبقي الكبير كبير

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

