بياخد فلوس من قائدي السيارات.. قرار من النيابة بشأن سايس بالعجوزة

قررت جهات التحقيق، حبس سايس 4 أيام لاتهامه بمزاولة مهنة منادى سيارات وتحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات نظير قيامهم بالإنتظار بسيارتهم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمزاولة مهنة منادى سيارات بتحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات نظير قيامهم بالإنتظار بسيارتهم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (يمارس مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" - مقيم بالقليوبية) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.