قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السلع الغذائية بأسواق محافظة الوادي الجديد
تفاصيل قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن الشرع قبيل لقاء ترامب
قمة بنكهة مصرية.. صلاح ومرموش يتصارعان على صدارة البريميرليج
الحكومة البريطانية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
رد ساخر من خالد الغندور على جمهور الأهلي بشأن ركلات ترجيح بيراميدز
ما هو الصمت الدعائي؟.. هل توجد محظورات للدعاية الانتخابية؟| إنفوجراف
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
القوات المسلحة العراقية: اللقاءات مع الجانب الأمريكي تستهدف تعزيز قدرات وجاهزية قوات الأمن
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-11-2025
المشاط: مصر والجزائر يتشاركان في تنمية العلاقات الاقتصادية
وفاة مهندس اثناء اداءه صلاة الفجر وتشييع جثمانه في المنوفية
محمد رمضان يحمل نعش والده خلال تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي يطالب بإعادة النظر في تقليص قوات الاحتياط بقيادة الجيش الوسطى

إيال زامير
إيال زامير
محمود نوفل


أفادت القناة 12 الإسرائيلية بان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أوعز بوقف وإعادة النظر في تقليص قوات الاحتياط في قيادة الجيش الوسطى.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن قرار رئيس أركان الجيش جاء في أعقاب تقييم للأوضاع الأمنية مع القيادة السياسية.

وفي وقت سابق ، صرح رئيس أركان جيش الاحتلال، اللواء إيال زامير، خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغّر (الكابينت) بأنّه لا مفاوضات مع الإرهابيين المحتجزين في رفح: إما الاستسلام أو القضاء عليهم.

وأضاف أنّه في حال استسلامهم سيُحتجزون لعمليات تحقيق، مشيراً بشكل ساخر إلى أنهم سيُقادون بملابسهم الداخلية إلى حقل في اليمن للتحقيق معهم .

وأوصى بعدم الانتقال إلى أي مرحلة لاحقة من أي اتفاق قبل عودة جميع المختطفين، وعدم السماح ببدء إعادة إعمار القطاع قبل نزع سلاحه.

وفي وقت سابق، أكدت الإعلامية هند الضاوي أن حرب غزة كشفت عن واحدة من أخطر الأزمات الداخلية في إسرائيل، وهي هروب الجنود ورفض الخدمة العسكرية، مشيرة إلى أن الحرب تسببت في ما وصفته بـ"الهجرة العسكرية المعاكسة"، حيث عاد العديد من جنود جيش الاحتلال إلى أوطانهم الأصلية وتركوا الخدمة.

كما  أوضحت الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن هناك ما يقرب من 600 ألف فرد داخل إسرائيل كان من المفترض انضمامهم للجيش، لكنهم سافروا وغادروا البلاد دون عودة، في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أزمة حقيقية غير مسبوقة.

وأضافت هند الضاوي أن إسرائيل تعتمد بشكل كامل على المؤسسة العسكرية الحاكمة، التي يُفترض أن تضم مقاتلين مستعدين للدفاع عن الدولة في أي وقت، إلا أن الحرب الأخيرة أثبتت هشاشة هذا المفهوم، بعدما أعلن عدد كبير من الإسرائيليين رفضهم المشاركة في القتال، معتبرين أن "هذه ليست حربهم".

جيش الاحتلال إيال زامير قوات الاحتياط قيادة الجيش الوسطى الكابينت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

بالصور

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد