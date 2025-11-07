انقاذ عدد من الأشخاص تعطل بهم مصعد مستشفي خاصة بالزقازيق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من إنقاذ عدد من الأشخاص علق بهم مصعد بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة تفيد ورود بلاغ بتعطل أحد المصاعد بمستشفى خاص بمدينة الزقازيق وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بطاقم إنقاذ.

