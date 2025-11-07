قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقيب الموسيقيين في المنيا يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: مصر في حتة تانية بتنظيمها البطولات الدولية
محافظ الإسكندرية يتابع حادث حريق بمخزن ملابس بمساكن الناصرية
مصر علي موعد مع إنجاز طبي جديد .. تفاصيل إنشاء مستشفى النيل للأطفال
أشرف عبد الغني: «علم الروم» نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا
تعرف على موعد ومكان عزاء والد محمد رمضان
أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة فنزويلا بكأس العالم تحت 17
الزمالك يؤدي مرانه في الجيمانزيوم استعدادا لمواجهة الأهلي بـ نهائي السوبر
بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في أبوظبي
بريان مبيومو يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
تركيا وحزب العمال يناقشان قانونا يسمح لآلاف المقاتلين بالعودة من العراق
ناقد رياضي: الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو لقب السوبر ومدربه أعاد الانضباط التكتيكي

الأهلي
الأهلي
إسراء صبري

حلّل الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم أداء النادي الأهلي في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، مؤكدا أن اللقاء كان قويا وشهد ندية كبيرة وإثارة حتى الدقائق الأخيرة.

وأوضح عبد الرحيم خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الأهلي ظهر بأداء منظم وسعى لحسم المباراة مبكرًا دون اللجوء إلى ركلات الترجيح، فيما قدم سيراميكا مباراة مشرفة وكان قريبًا من إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة.

وأشار إلى أن المدرب الجديد للأهلي نجح في استعادة الانضباط التكتيكي للفريق، واستخراج أفضل أداء من لاعبيه، مما انعكس في تحسن مستواه الهجومي والدفاعي بشكل ملحوظ.

وفيما يخص الجدل التحكيمي، قال إن ركلة الجزاء التي طالب بها سيراميكا كان يجب احتسابها، معتبرًا أن الكرة لمست يد أحد لاعبي الأهلي، وكان من الأفضل للحكم العودة إلى تقنية الفيديو قبل اتخاذ القرار.

وأكد على أن النهائي بين الأهلي والزمالك سيكون مفتوحًا على جميع الاحتمالات، متوقعًا أن يعتمد الأهلي على الأسلوب الهجومي منذ البداية، بينما سيلجأ الزمالك إلى الحذر الدفاعي والهجمات المرتدة، مشيرًا إلى أن اللقاء قد يُحسم بركلات الترجيح إذا استمر التكافؤ بين الفريقين.

الأهلي لأهلي والزمالك النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

الاحتباس الحراري

رئة الأرض في خطر.. غابات العالم مهددة لهذا السبب | ماذا يحدث؟

الأهلى والزمالك

الأهلي والزمالك في نهائي السوبر.. مكاسب مالية وقمة كروية جديدة

رونالد

كريستيانو رونالدو وترامب.. دوافع اللقاء بين نجم الملاعب ورجل السياسة

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

تسلا
تسلا
تسلا

أبواب تسلا تثير الذعر حول العالم بعد احتجاز أطفال بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

