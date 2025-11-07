ناقد رياضي: الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو لقب السوبر ومدربه أعاد الانضباط التكتيكي

حلّل الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم أداء النادي الأهلي في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، مؤكدا أن اللقاء كان قويا وشهد ندية كبيرة وإثارة حتى الدقائق الأخيرة.

وأوضح عبد الرحيم خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الأهلي ظهر بأداء منظم وسعى لحسم المباراة مبكرًا دون اللجوء إلى ركلات الترجيح، فيما قدم سيراميكا مباراة مشرفة وكان قريبًا من إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة.

وأشار إلى أن المدرب الجديد للأهلي نجح في استعادة الانضباط التكتيكي للفريق، واستخراج أفضل أداء من لاعبيه، مما انعكس في تحسن مستواه الهجومي والدفاعي بشكل ملحوظ.

وفيما يخص الجدل التحكيمي، قال إن ركلة الجزاء التي طالب بها سيراميكا كان يجب احتسابها، معتبرًا أن الكرة لمست يد أحد لاعبي الأهلي، وكان من الأفضل للحكم العودة إلى تقنية الفيديو قبل اتخاذ القرار.

وأكد على أن النهائي بين الأهلي والزمالك سيكون مفتوحًا على جميع الاحتمالات، متوقعًا أن يعتمد الأهلي على الأسلوب الهجومي منذ البداية، بينما سيلجأ الزمالك إلى الحذر الدفاعي والهجمات المرتدة، مشيرًا إلى أن اللقاء قد يُحسم بركلات الترجيح إذا استمر التكافؤ بين الفريقين.