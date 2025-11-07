قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

منازل جديدة لأهالي رأس النقب وتوجيه رئاسي بتطوير التجمعات البدوية والحدودية

محافظ جنوب سيناء مع مشايخ بدو النقب
محافظ جنوب سيناء مع مشايخ بدو النقب
ايمن محمد

​ عقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لقاءً موسعًا ومثمرًا  مع مشايخ وعواقل وأهالي منطقة رأس النقب التابعة لمدينة طابا.

هدف اللقاء إلى متابعة مستجدات تنفيذ مطالب الأهالي وتقييم جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية في المنطقة.

​وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ أبرز الإنجازات المحققة، وفي مقدمتها مشروع إنشاء 60 منزلًا بدويًا جديدًا لأهالي القرية. وقد وجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات الحصر النهائي للمستفيدين، تمهيدًا لتوزيع هذه المنازل على مستحقيها خلال الاحتفالات المرتقبة بالعيد القومي للمحافظة في شهر مارس القادم.

​كما تناول اللقاء مناقشة حلول جذرية لمشكلة نقص مياه الشرب بالقرية، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير وتحسين خدمات شبكة الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، بحث المحافظ عددًا من المطالب والاحتياجات الملحة للأهالي، شملت دعم وتعزيز الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب ضمن مشروعات التنمية المتكاملة التي تشهدها المحافظة حاليًا.

​وأكد اللواء خالد مبارك أن الدولة المصرية، بتوجيهات حاسمة من القيادة السياسية، تولي اهتمامًا استثنائيًا بمناطق التجمعات البدوية والقرى الحدودية. مشيرًا إلى وجود خطة شاملة ومدروسة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات وتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في هذه المناطق الحيوية. كما أصدر توجيهاته للمسؤولين المعنيين بضرورة التعجيل في تنفيذ ما تبقى من مشروعات البنية التحتية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الأهالي.

​وشدد المحافظ على أهمية استمرار سياسة التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مؤكدًا أن محافظة جنوب سيناء تسعى بكل جهد لتكون نموذجًا رائدًا في التنمية المستدامة وخدمة أبناء البادية.

​من جانبهم، أعرب مشايخ وأهالي رأس النقب عن بالغ شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بأبناء سيناء وتوجيهاته المستمرة بتحسين أوضاعهم المعيشية، كما وجهوا الشكر للمحافظ على جهوده الميدانية ومتابعته المستمرة والحلول العملية لمطالبهم. واختتم المحافظ اللقاء بتقديم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على دعمه المتواصل لأبناء المحافظة عبر المساعدات الإنسانية والمجتمعية التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات المصري، مؤكدًا أن هذا الدعم يجسد الدور الوطني والإنساني العظيم للأزهر الشريف.


 

جنوب سيناء بدو النقب خالد مبارك طابا

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

