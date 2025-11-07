تفاصيل مصـ.ـرع أبو رجيلة صاحب محل كشري بحلوان.. صور من مسرح الجريمة

شهدت منطقة حلوان في محافظة القاهرة جريـ.مة قتـ.ل مأساوية أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مصرع علي ماهر عباس الشهير بـ الحاج علي أبو رجيلة ، صاحب أشهر محال الكشري بالمنطقة، على يد مسجل خطر إثر خلافات قديمة تعود إلى أكثر من خمسة عشر عاما.

تحريات النيابه- لمصرع صاحب أشهر محل كشري في حلوان

تفاصيل مصرع صاحب محل كشري بحلوان

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أحد الأشخاص غارقا في دمائه أمام محل شهير بمنطقة صلاح سالم بحلوان، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة العثور على جثمان المجني عليه مصابا بعدة ضربات في الرأس بأداة حادة أودت بحياته في الحال.

وكشفت التحريات الأولية أن الجاني ويدعى أحمد حلمي من أصحاب السوابق الإجرامية، أقدم على تنفيذ جريمته انتقاما من المجني عليه بسبب خلافات قديمة بينهما تعود إلى عام 2009، حيث كان يتهمه بالتسبب في إيذائه في وقت سابق.

وأوضحت التحريات أن المتهم بث مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك قبل ارتكاب الجريمة بساعات، توعد فيه المجني عليه بالانتقام منه، مؤكدا أنه سيأخذ حقه بيده ، ثم نفذ تهديده بالفعل واعتدى عليه علنا في الشارع أمام المارة مستخدما أداة حادة أنهت حياته على الفور.

المجني عليه

انتقل فريق من نيابة حلوان إلى مسرح الجريمة لمعاينة الموقع، وأمرت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود والعاملين بالمحال المجاورة، للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها الدقيقة.

كما تمت مناظرة جثمان المجني عليه ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وأكدت مصادر أمنية أن الأجهزة المعنية تمكنت من ضبط المتهم خلال ساعات قليلة من وقوع الحادث، بعد أن حاول الهروب من المنطقة. وبمواجهته في التحقيقات الأولية اعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة، مبررا فعلته بأنها انتقام شخصي قديم .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي بدأت بدورها التحقيق في الحادث.

وأثارت الواقعة موجة من الصدمة بين أهالي حلوان الذين تداولوا صور المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن حزنهم لفقدان شخصية معروفة ومحترمة في المنطقة.

وأكد العديد من الشهود أن المجني عليه كان حسن السمعة ومحبوبا من الجميع، فيما وصفوا الجريمة بأنها غير إنسانية هزت مشاعر الأهالي لما اتسمت به من قسوة وجرأة.

المتهم

وتواصل أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لاستكمال التحقيقات وجمع الأدلة الفنية من موقع الحادث، تمهيدا لإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وسط مطالبات من الأهالي بتطبيق أقصى العقوبات القانونية ليكون الحادث عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع.