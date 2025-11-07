قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من ميلانو إلى المنامة وأثينا.. المغتربون يجتمعون في حب مصر والتصويت في انتخابات مجلس النواب
إماراتي وأوروبي.. طاقم تحكيم مباريات السوبر المصري
الحوثي: أسقطنا لأمريكا 22 طائرة إم كيو-9 بسبب مساندتها للاحتلال
نقيب الموسيقيين في المنيا يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: مصر في حتة تانية بتنظيمها البطولات الدولية
محافظ الإسكندرية يتابع حادث حريق بمخزن ملابس بمساكن الناصرية
مصر علي موعد مع إنجاز طبي جديد .. تفاصيل إنشاء مستشفى النيل للأطفال
أشرف عبد الغني: «علم الروم» نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا
تعرف على موعد ومكان عزاء والد محمد رمضان
أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة فنزويلا بكأس العالم تحت 17
الزمالك يؤدي مرانه في الجيمانزيوم استعدادا لمواجهة الأهلي بـ نهائي السوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل مصـ.ـرع أبو رجيلة صاحب محل كشري بحلوان.. صور من مسرح الجريمة

تفاصيل مصرع صاحب أشهر محل كشري بحلوان
تفاصيل مصرع صاحب أشهر محل كشري بحلوان
محمد غالي

شهدت منطقة حلوان في محافظة القاهرة جريـ.مة قتـ.ل مأساوية أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مصرع علي ماهر عباس الشهير بـ الحاج علي أبو رجيلة ، صاحب أشهر محال الكشري بالمنطقة، على يد مسجل خطر إثر خلافات قديمة تعود إلى أكثر من خمسة عشر عاما.

تحريات النيابه- لمصرع صاحب أشهر محل كشري في حلوان

تفاصيل مصرع صاحب محل كشري بحلوان

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أحد الأشخاص غارقا في دمائه أمام محل شهير بمنطقة صلاح سالم بحلوان، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة العثور على جثمان المجني عليه مصابا بعدة ضربات في الرأس بأداة حادة أودت بحياته في الحال.

وكشفت التحريات الأولية أن الجاني ويدعى  أحمد حلمي  من أصحاب السوابق الإجرامية، أقدم على تنفيذ جريمته انتقاما من المجني عليه بسبب خلافات قديمة بينهما تعود إلى عام 2009، حيث كان يتهمه بالتسبب في إيذائه في وقت سابق.

وأوضحت التحريات أن المتهم بث مقطع فيديو عبر موقع  فيسبوك  قبل ارتكاب الجريمة بساعات، توعد فيه المجني عليه بالانتقام منه، مؤكدا أنه  سيأخذ حقه بيده ، ثم نفذ تهديده بالفعل واعتدى عليه علنا في الشارع أمام المارة مستخدما أداة حادة أنهت حياته على الفور.

المجني عليه

انتقل فريق من نيابة حلوان إلى مسرح الجريمة لمعاينة الموقع، وأمرت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود والعاملين بالمحال المجاورة، للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها الدقيقة.

كما تمت مناظرة جثمان المجني عليه ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وأكدت مصادر أمنية أن الأجهزة المعنية تمكنت من ضبط المتهم خلال ساعات قليلة من وقوع الحادث، بعد أن حاول الهروب من المنطقة. وبمواجهته في التحقيقات الأولية اعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة، مبررا فعلته بأنها  انتقام شخصي قديم .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي بدأت بدورها التحقيق في الحادث.

وأثارت الواقعة موجة من الصدمة بين أهالي حلوان الذين تداولوا صور المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن حزنهم لفقدان شخصية معروفة ومحترمة في المنطقة.

وأكد العديد من الشهود أن المجني عليه كان حسن السمعة ومحبوبا من الجميع، فيما وصفوا الجريمة بأنها  غير إنسانية  هزت مشاعر الأهالي لما اتسمت به من قسوة وجرأة.

المتهم

وتواصل أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لاستكمال التحقيقات وجمع الأدلة الفنية من موقع الحادث، تمهيدا لإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وسط مطالبات من الأهالي بتطبيق أقصى العقوبات القانونية ليكون الحادث عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع.

منطقة حلوان محافظة القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي ورواد مواقع التواصل مصرع علي ماهر عباس علي ماهر عباس علي أبو رجيلة صاحب أشهر محال الكشري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

انتخابات المصريين بالخارج

الخارجية: تجهيز 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة لاستيعاب الناخبين المصريين في الخارج

روسيا والاتحاد الأوربي

الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا على إصدار تأشيرات شنجن للمواطنين الروس

هانيبال القذافي

لجنة الدفاع عن هانيبال: الإفراج عن نجل القذافي لم يكلّف الخزينة الليبية شيئاً

بالصور

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

تسلا
تسلا
تسلا

أبواب تسلا تثير الذعر حول العالم بعد احتجاز أطفال بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد