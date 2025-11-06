مصرع أسرة كاملة في حريق شقتهم بالقليوبية | تفاصيل صادمة

شهدت منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حادثا مأساويا راح ضحيته أسرة كاملة مكونة من أم وجدة وأربعة أطفال، بعد نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بالطابق السابع بأحد العقارات المكونة من 7 طوابق بشارع عزيز المصري.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أدوار العقار والمباني المجاورة.



وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق التهم محتويات الشقة بالكامل، وأسفر عن وفاة الأم وأطفالها الأربعة وجدة الأطفال نتيجة الاختناق وكثافة الدخان، فيما نُقلت الجثامين إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.



وانتقل إلى موقع الحادث قوات الأمن ومسؤولو الحي، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار حفاظًا على سلامة الأهالي وتنظيم حركة المرور أثناء التعامل مع الحادث.



ويُجري حاليًا فريق من المعمل الجنائي معاينة موقع الحريق لتحديد أسبابه وملابساته، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة.