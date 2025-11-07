مصارعة المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ تحصد 5 ميداليات في بطولة الجمهورية

حصد أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، 5 ميداليات في بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة، المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة والمستمرة حتى 9 نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعبين الخمسة: أحمد إبراهيم، الحاصل على الميدالية الذهبية وزن 48 كجم، محمد أبو غنام، صاحب الفضية وزن 62 كجم، والثلاثة الحاصلون على برونزية البطولة: ماهر ميلاد وزن 52 كجم، خالد محمود 57 كجم، وأحمد رضا 62 كجم، منوهاً أنها المرة الأولى لمشاركة الأبطال الصغار نتاج تدريب وإعداد جيد من قبل الجهاز الفني بمركز مصارعة بيلا.

جاءت مشاركة مصارعة المشروع في بطولة الجمهورية، بإشراف الدكتور أحمد مختار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة، وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، والدكتور حسام أبو سالم المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، ويضم الجهاز الفني الكابتن ياسر صقر المدرب الأوليمبي وأحمد البيلي مساعد مدرب