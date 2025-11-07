رئيس جامعة مطروح يشيد بالمشاركة في مهرجان مسرح الطفل بتونس

أشاد الدكتور عمرو المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، بمشاركة الدكتورة شوق النكلاوي، مدرس أدب الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة، وتمثيلها المشرف للجامعة وما حققته من نجاح في رئاسة لجنة تحكيم المهرجان الدولي لمسرح الطفل، بمدينة أم العرائس بالجمهورية التونسية في دورته الثانية عشرة، والمنعقدة بولاية قفصة، وسط مشاركة عربية واسعة من تونس، الجزائر، ليبيا، ومصر.

وشارك في المهرجان نخبة من الأكاديميين والمسرحيين من ليبيا والعراق وتونس، من بينهم الدكتور عماد خماج (ليبيا) مقرر اللجنة، ورجاء المبروك (تونس)، وعلي جواد الركابي (العراق).

وقدّمت الدكتورة شوق خلال المهرجان ورشة عمل بعنوان “مسرح الطفل بين النص والعرض” تناولت خلالها أهمية التكامل بين النص المسرحي والعرض الفني كوسيلة تربوية فاعلة في بناء وعي الطفل وتنمية خياله الإبداعي.

وفي ختام المهرجان، أعلنت لجنة التحكيم فوز الفريق المصري بجائزة الأداء الجماعي عن مسرحية “في الغابة”، تقديرًا للتناغم والإبداع الجماعي المتميز الذي قدّمه الفريق المصري على خشبة المسرح، وسط إشادة عربية بالمستوى الفني الراقي الذي قدمته مصر في مجال مسرح الطفل العربي.