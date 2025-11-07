قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لصنع قنبلة نووية.. ومستعدون للحوار وفق القوانين الدولية
مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
محافظات

رئيس جامعة مطروح يشيد بالمشاركة في مهرجان مسرح الطفل بتونس

خلال مشاركة ممثل جامعة مطروح في المسابقة
خلال مشاركة ممثل جامعة مطروح في المسابقة
ايمن محمود

أشاد الدكتور عمرو المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، بمشاركة الدكتورة شوق النكلاوي، مدرس أدب الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة، وتمثيلها المشرف للجامعة وما حققته من نجاح في رئاسة لجنة تحكيم المهرجان الدولي لمسرح الطفل، بمدينة أم العرائس بالجمهورية التونسية في دورته الثانية عشرة، والمنعقدة بولاية قفصة، وسط مشاركة عربية واسعة من تونس، الجزائر، ليبيا، ومصر.

 وشارك في المهرجان نخبة من الأكاديميين والمسرحيين من ليبيا والعراق وتونس، من بينهم الدكتور عماد خماج (ليبيا) مقرر اللجنة، ورجاء المبروك (تونس)، وعلي جواد الركابي (العراق).

وقدّمت الدكتورة شوق خلال المهرجان ورشة عمل بعنوان “مسرح الطفل بين النص والعرض” تناولت خلالها أهمية التكامل بين النص المسرحي والعرض الفني كوسيلة تربوية فاعلة في بناء وعي الطفل وتنمية خياله الإبداعي.

وفي ختام المهرجان، أعلنت لجنة التحكيم فوز الفريق المصري بجائزة الأداء الجماعي عن مسرحية “في الغابة”، تقديرًا للتناغم والإبداع الجماعي المتميز الذي قدّمه الفريق المصري على خشبة المسرح، وسط إشادة عربية بالمستوى الفني الراقي الذي قدمته مصر في مجال مسرح الطفل العربي.

نشرة المرأة والمنوعات
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

