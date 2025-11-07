انطلاق المعسكر التدريبي بمحاضرات للتوعية لا للإدمان وتعديل السلوك

في اطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الوعي النفسي والسلوكي لدى الشباب، والتعاون بين المعهد العالي للخدمه الاجتماعية بالقاهره ممثلا في وكالة المعهد لشؤون البيئة وخدمة المجتمع ومكتب “فن إدارة الحياة” التابع للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة.

أطلق مكتب فن إدارة الحياة معسكر استهدف 300 طالب وطالبه يضم محاضرات توعوية بعنوان " لأ للإدمان " و "تعديل السلوك " ، ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينفذها مكتب " فن إدارة الحياه " لرفع مستوى الوعي لدى الشباب حول مخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى تنمية مهارات تعديل السلوك الإيجابي، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة نفسياً واجتماعياً.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف برامج التوعية النفسية والسلوكية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ، لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

حضر الفعاليات الاستاذ الدكتور عبد الحكيم احمد عبد الهادي

عميد المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بالقاهرة، لاستاذ الدكتور عاطف خليفة محمد المشرف العام على وكالة المعهد لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الاستاذ الدكتور السيد منصور الشاعر

أستاذ ورئيس قسم خدمة الفرد بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بالقاهرة، الاستاذ المساعد الدكتور مصطفى محمد معوض استاذ مساعد بقسم تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بالقاهرة.

وتضمنت المحاضرات مناقشة أسباب الوقوع في الإدمان، وتأثيراته النفسية والاجتماعية، وسبل العلاج والدعم النفسي، إلى جانب التأكيد على أهمية دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من هذه الظاهرة وأسباب السلوكيات السلبية، وطرق تصحيحها، وتنمية الوعي الذاتي، وتعزيز القيم الإيجابية في التعامل مع النفس والمجتمع.