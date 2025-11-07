قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السنيورة: حزب الله لم يتعلم من تجربة 2006 وكرر الخطأ بعد أحداث 7 أكتوبر
فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فوراً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور
المهن الرياضية تعلن تفاصيل مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف
مفاجآت جديدة في قضية سرقة آثار متحف الحضارة| خاص
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
حل مشكلة منع طلاب تجارة القاهرة من الامتحانات بعد تدخل رئيس الجامعة
الشباب والرياضة تستقبل أبطال منتخب مصر لكرة السرعة بعد التتويج ببطولة العالم في الهند
تعليق غير متوقع من حمدي الوزير على شائعة وفاته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق المعسكر التدريبي بمحاضرات للتوعية لا للإدمان وتعديل السلوك

لأ للإدمان " و "تعديل السلوك
لأ للإدمان " و "تعديل السلوك

في اطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الوعي النفسي والسلوكي لدى الشباب، والتعاون بين المعهد العالي للخدمه الاجتماعية بالقاهره ممثلا في وكالة المعهد لشؤون البيئة وخدمة المجتمع ومكتب “فن إدارة الحياة” التابع للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة.

أطلق مكتب فن إدارة الحياة معسكر استهدف 300 طالب وطالبه يضم محاضرات توعوية بعنوان " لأ للإدمان " و "تعديل السلوك " ،  ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينفذها مكتب " فن إدارة الحياه " لرفع مستوى الوعي لدى الشباب حول مخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى تنمية مهارات تعديل السلوك الإيجابي، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة نفسياً واجتماعياً.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف برامج التوعية النفسية والسلوكية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ، لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

حضر الفعاليات الاستاذ الدكتور عبد الحكيم احمد عبد الهادي 
عميد المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بالقاهرة، لاستاذ الدكتور عاطف خليفة محمد المشرف العام على وكالة المعهد لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الاستاذ الدكتور السيد منصور الشاعر 
أستاذ ورئيس قسم خدمة الفرد بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بالقاهرة، الاستاذ المساعد الدكتور مصطفى محمد معوض استاذ مساعد بقسم تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بالقاهرة.

وتضمنت المحاضرات مناقشة أسباب الوقوع في الإدمان، وتأثيراته النفسية والاجتماعية، وسبل العلاج والدعم النفسي، إلى جانب التأكيد على أهمية دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من هذه الظاهرة وأسباب السلوكيات السلبية، وطرق تصحيحها، وتنمية الوعي الذاتي، وتعزيز القيم الإيجابية في التعامل مع النفس والمجتمع.

وزارة الشباب والرياضة المعهد العالي للخدمه الاجتماعية فن إدارة الحياة مخاطر الإدمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

ماسك القهوة

ماسك القهوة.. سر نضارة البشرة ومقاومة علامات الإرهاق

يخني لحمة

طريقة عمل يخني اللحمة

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

بالصور

كيف يؤثر الشبت في جسمك عند إضافته إلى السلطة يوميًا؟

فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية

إهانة ملكة جمال المكسيك تُفجّر أزمة في مسابقة عالمية

إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها
إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها
إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها

حسن العدل يستقبل عزاء زوجته في مسجد آل رشدان

عزاء زوجة حسن العدل
عزاء زوجة حسن العدل
عزاء زوجة حسن العدل

أفضل وجبات لمرضى القولون العصبي.. تقلل الانتفاخ

أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي

فيديو

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد