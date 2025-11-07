أحمد كريمة: أكابر الصحابة دخلوا مصر ورأوا الآثار وشاهدوا أبو الهول والأهرامات

انفعل الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، بسبب قيام البعض بالتقليل من الحضارة المصرية، قائلا :"ليه بنقلل من الحضارة المصرية بالمنظر ده".

وأضاف أحمد كريمة، أن الآثار موجودة في حياة الأنبياء، وأن الله قال في كتاب الله :" يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ".

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن:" هل السلفية أعلم من الصحابة بحكم تواجد الآثار المصرية، فالآثار كانت موجودة في فترة الصحابة، وأن آل البيت دخلوا مصر وأقاموا فيها، ولم يعلموا حكم تواجد الآثار".

وقال كريمة “أكابر الصحابة دخلوا مصر ورأوا الآثار وشاهدوا أبو الهول والأهرامات”

ولفت إلى أن :" أكابر الصحابة دخلوا مصر وشاهدوا الآثار وشاهدوا أبو الهول، والأهرامات، وبعد ذلك اتجهوا للصعيد ووجدوا المعابد".