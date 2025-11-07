القليوبية .. السيطرة على حريق شب فى مطعم بالعبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة علي حريق نشب بمطعم خلف سنتر العبور، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطار من الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بمطعم خلف سنتر العبور بمدينة العبور.

وانتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.