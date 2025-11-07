الجهاد الإسلامي يسلم جثمان مختطف إلى الصليب الأحمر

استلمت السلطات الإسرائيلية مساء اليوم الجمعة جثمانا لأحد المختطفين من قطاع غزة، بعد أن سلمته حركتا حماس والجهاد الإسلامي عبر الصليب الأحمر الدولي.

وسيتم نقل الجثمان إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير لتحديد هوية الضحية رسميًا.



وأوضحت المصادر أن المختطفين الستة الذين لا تزال جثثهم محتجزة في غزة هم: درور أور، ران غويلي، ماني غودارد، سونتيسك رينتالك، ليئور رديف، وهدار غولدين. وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتم الإعلان رسميًا عن هوية الشخص المختطف بعد انتهاء إجراءات التعرف عليه وإبلاغ أسرته.



وأعلنت حركة حماس مساء اليوم العثور على الجثة في منطقة خان يونس، فيما أكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن نقل جميع الرهائن القتلى واجه "صعوبات وتعقيدات كبيرة".