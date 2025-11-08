أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 8-11-2025
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 60 إلى 68 جنيه للكيلو
البلطي المتوسط: من 55 إلى 59 جنيه للكيلو
ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو
السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو
الكابوريا: من 50 إلى 190 جنيه للكيلو
الجمبري الجامبو: من 880 إلى 1100 جنيه للكيلو
جمبري النوع الأول: من 780 إلى 870 جنيه للكيلو
جمبري النوع الثاني: من 63 إلى 730 للكيلو
البوري: من 180 إلى 220 جنيه للكيلو
فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو
قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيه للكيلو
المكرونة السويسي: من 75 إلي 145 جنيه للكيلو