التمثيل التجاري يروج للفرص الاستثمارية في مصر خلال المؤتمر البولندي الأفريقي

شارك المكتب التجاري التجاري المصري في وارسو برئاسة المستشار التجاري عمرو الكيلاني في أعمال المؤتمر البولندي الأفريقي، بالعاصمة وارسو، وذلك في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري للترويج للاستثمار في مصر وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء القارة الأوروبية.

نظم المؤتمر الغرفة التجارية البولندية (KIG) بالتعاون مع بنك التنمية البولندي (BGK) وشركة ضمان الصادرات البولندية (KUKE) .

وخلال الجلسة التي خُصصت لبحث “فرص الاستثمار أمام الشركات البولندية في القارة الأفريقية”، استعرض المستشار التجاري الدكتور عمرو الكيلاني، أبرز ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

كما تطرق إلى القطاعات الاستثمارية الواعدة في مصر أمام الجانب البولندي، التي تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن هذه القطاعات توفر فرصاً حقيقية للشراكات الاستثمارية والصناعية بين الجانبين.

وقد مثل المؤتمر منصة مهمة لعرض آخر المستجدات الاقتصادية في مصر، كما أتاح المجال لعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الغرفة التجارية البولندية وعدد من الشركات البولندية المهتمة بالسوق المصري، بما يعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

على صعيد آخر ، عقد رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في وارسو اجتماعاً مع مسؤولي وزارة الاقتصاد البولندية، حيث تمت مناقشة مخرجات الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المصرية البولندية المشتركة التي عُقدت مؤخراً في وارسو، وشملت التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والاتصالات والإنتاج الحربي والبيئة والصحة والكهرباء والطاقة المتجددة والزراعة والفضاء والتعليم العالي.

واتفق الجانبان على أهمية البناء على هذه المخرجات للاستفادة من الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين والإعداد الجيد للدورة المقبلة من اللجنة المزمع عقدها بالقاهرة.

وأوضح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري أن بنك التنمية البولندي BGK أعلن مؤخراً عن إطلاق برنامج تمويلي جديد بقيمة 1.1 مليار دولار يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الشركات البولندية ودول القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يمثل فرصة متميزة لجذب المزيد من الشركات البولندية للاستثمار في مصر، في ضوء ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة ومناخ استثماري جاذب.

وأوضح رئيس التمثيل التجاري المصري، أن الاستثمارات البولندية في مصر شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ومن أبرزها مشروع شركة Hynfra لإنتاج الأمونيا الخضراء بقيمة 1.6 مليار دولار، ومشروع شركة Padma للأثاث باستثمارات تتجاوز 70 مليون يورو، إلى جانب مشروع شركة Ferrum لإنتاج الصوامع بقيمة 60 مليون دولار، بما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.