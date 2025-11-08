قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الزحام..المتحف الكبير يقصر حجز تذاكر العطلات على الموقع الإلكتروني
العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
الإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ 6 ووالدهم بالمنيا
تقرير حقوقي: مخلفات الحرب في سوريا تودي بحياة 647 مدنيا منذ سقوط الأسد
الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش
نجم بيراميدز الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا | خاص
رياضة

رحمة خالد: فخورة بتمثيل مصر وتحقيق ميداليتين في بطولة العالم لتنس الطاولة

رحمة خالد
رحمة خالد
محمد سمير

أعربت رحمة خالد لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية، عن فخرها بتحقيق ميداليتين برونزيتين خلال مشاركتها في بطولة العالم المقامة حاليًا في القاهرة.

وقالت رحمة خالد، إنها نجحت في حصد الميدالية البرونزية في منافسات الفردي، إضافة إلى برونزية زوجي السيدات، مضيفة: "فخورة للغاية بهذه النتائج، خاصة أن المباريات كانت صعبة وشهدت مستويات مرتفعة من جميع المشاركين".

وأكدت، أن اللعب على أرض مصر يمثل دافعًا قويا لجميع لاعبي المنتخب، مشيدة بالأداء المتميز الذي يقدمه الفريق في منافسات البطولة.

وأضافت: "نحن جميعا فخورون بأننا نمثل مصر، وكل اللاعبين يبذلون مجهودا كبيرا لتقديم أفضل أداء.

ووجهت لاعبة المنتخب الشكر للجهازين الفني والإداري، مؤكدة أنهم يقدمون دعمًا مستمرا للاعبين ويساهمون في تهيئة كافة الظروف المناسبة لتحقيق أفضل النتائج.

واختتمت رحمة خالد تصريحاتها مؤكدة طموحها الكبير في مواصلة تحقيق الإنجازات خلال البطولات المقبلة، قائلة: "ما زال أمامنا الكثير لنحققه، والقادم أفضل، نعمل بكل قوة من أجل الوصول للذهب ومنافسة أفضل منتخبات العالم، وفخر كبير لنا أن ننافس على أرضنا ووسط جمهورنا".

وحقق أبطال وبطلات مصر نتائج مميزة في منافسات بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية، بعدما نجحوا في حصد أربع ميداليات برونزية حتى الآن.

ففي منافسات الفردي سيدات فئة II2، أحرزت البطلة رحمة خالد الميدالية البرونزية، كما نجح الثنائي رحمة خالد ومريم عبد الفتاح في التتويج بالميدالية البرونزية في منافسات الزوجي سيدات لنفس الفئة.

وفي فئة II3، حقق الثنائي مروان عماد ونور إسلام الميدالية البرونزية في منافسات زوجي الرجال، بينما فاز الزوجي المكون من عبد الله أحمد وإيفان من بلغاريا بالميدالية البرونزية أيضا ضمن منافسات الزوجي المختلط للفئة ذاتها، ليواصل أبطال مصر تألقهم في البطولة العالمية التي تختتم اليوم الجمعة بنهائيات الزوجي المختلط والفرق.

