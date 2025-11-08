ضبط 3.6 طن أغذية فاسدة وتحرير 24 محضرًا ببني مزار بالمنيا

نفذت مديرية الصحة بالمنيا حملة رقابية موسعة بمركز ومدينة بني مزار، تنفيذاً

لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،

للتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية، ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير الصحية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان سلامة الغذاء ومكافحة الفساد في الأسواق.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة ضمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك، ومكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ببني مزار، والإدارة البيطرية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 3.6 طن من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها 3.4 طن من الألبان الفاسدة، بالإضافة إلى كميات من الدواجن المتبلة الملوثة، فضلًا عن لحوم تم ذبحها وتجهيزها خارج المجازر المعتمدة، بما يمثل تهديدًا على صحة المواطنين.

كما تم تحرير 24 محضرًا للمخالفات المتعلقة بالنظافة العامة، واشتراطات تداول الأغذية، وعدم حمل العاملين للشهادات الصحية اللازمة.

