المنيا .. مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم سيارتين بسمالوط

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 9 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين في نطاق مركز سمالوط شمال المنيا، تم نقل المصابين والجثة إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم سيارة «تمناية» وأخرى «جيب» بالقرب من محور سمالوط.



وعلي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 9 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.



تم نقل المصابين إلى المستشفى النموذجي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

