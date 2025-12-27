60 دقيقة.. طلائع الجيش يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في كأس مصر

مرت 60 دقيقة من مواجهة فريق طلائع الجيش وفريق كهرباء الإسماعيلية، وتشير النتيجة إلى تقدم الطلائع 1-0، في المباراة التي تجمعهما في مباريات دور الستة عشر بـ بطولة كأس مصر.

جاء الهدف عن طريق محمد عاطف في الدقيقة 30 من رأسية مميزة.

تأهل طلائع الجيش

وتأهل فريق طلائع الجيش لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على نظيره السكة الحديد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

أحرز محمد عاطف وإسماعيل أوجورو ثنائية طلائع الجيش ضد السكة الحديد في الدقيقتين 18 و64 من زمن المباراة.

كان كهرباء الإسماعيلية، قد أطاح بالاتحاد السكندري من منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية.