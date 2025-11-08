قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الرحلات النيلية على صفحة نهر النيل الخالد بأسوان.. تعرف على أسعارها

الرحلات النيلية
الرحلات النيلية
محمد عبد الفتاح

تمتلك محافظة أسوان العديد من المقومات الطبيعية والبشرية والجمالية، خاصة المطلة على صفحة نهر النيل الخالد، حيث تمتزج الطبيعة الخلابة بالتاريخ العريق، ويعيش السائح على متن البواخر النيلية لحظات لا تنسى بين معابد الفراعنة ومياه النيل الزرقاء.

ورغم هذا السحر، لا تزال هذه الرحلات بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والترويج لجذب السائحين طوال العام.

وتمثل الرحلات النيلية بين أسوان والأقصر تجربة فريدة تتيح للسائح مشاهدة المعابد القديمة مثل كوم أمبو وإدفو من قلب النهر، وسط أجواء هادئة بعيدة عن صخب المدن

فعروس المشاتى تشتهر بالطقس المعتدل والشمس المشرقة، خاصة فى فصل الشتاء، فضلاً عن تمتعها بمقومات فريدة من نوعها طبيعية وبشرية، ما يجعلها مقصداً ومركزاً متميزاً لجذب السائحين لتنظيم الرحلات فى الموسم الشتوى. 

ونستعرض أسعار الرحلات التى يتم تنظيمها على صفحة نهر النيل الخالد. 

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. 

وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

الرحلات النيلية 

تعد أشهر الشتاء من ديسمبر إلى مارس هى الموسم المثالى للرحلات النيلية بأسوان، حيث يكون الطقس معتدلًا والإقبال السياحى كبيرًا، لذا يُفضل الحجز المبكر لضمان مكانك.

 يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان بين 4500 و9250 جنيها مصريا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

تشمل الرحلات النيلية وجبات فاخرة، وسهرات فنية، وزيارات لأشهر المعالم السياحية مثل معبد فيلة والسد العالى، ما يجعل التجربة مزيجا من المتعة والثقافة والاستجمام الذى لا يقارن بشكل عام.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

