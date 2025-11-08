قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل التوبة والندم تمحي الصلوات التي لم يؤدها الشخص؟..دار الإفتاء توضح

الصلاة الفائتة يجب قضاؤها
الصلاة الفائتة يجب قضاؤها
عبد الرحمن محمد

تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سؤالًا من أحد المتابعين يقول فيه: عندما يتوب الإنسان إلى ربه؛ هل تُمحى الصلوات التي لم يصلها من قبل؟ وهل تُحسب عليه؟

وردت دار الإفتاء موضحة أن قضاء الصلوات المفروضة الفائتة واجب باتفاق الأئمة الأربعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه البخاري، مشيرة إلى أن المسلم في هذه الحالة عليه أن يقضي مع كل فرض حاضر فرضًا من جنسه مما ترك، حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، وإذا عاجلته المنية قبل أن يتم ما عليه، فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه.

وأكدت دار الإفتاء أن الصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل، ويلزمه قضاء الفائتة، موضحة أن القول بعدم وجوب القضاء والاكتفاء بالتوبة فقط قول باطل مخالف لإجماع الأمة، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه الطبراني، وقوله صلى الله عليه وسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» رواه أبو داود.

وأوضحت الدار أن التوبة من ترك الصلاة ترفع الإثم فقط، ولا تُسقط القضاء، لأن الصلاة دين في ذمة العبد لا يُرفع عنه إلا بأدائها، مشيرة إلى أن من تاب من ترك الصلاة فعليه أن يبدأ بالقضاء شيئًا فشيئًا مع الصلوات الحالية، حتى يغلب على ظنه أنه أدى ما فاته.

من جانبه، قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن الصلاة عماد الدين، وهي واجبة على كل مسلم، مشيرًا إلى أن هناك قولين في مسألة تعويض الصلوات الفائتة، الأول هو قضاء ما فات من صلوات، والثاني وهو ما يرجحه، أن التوبة تجب ما قبلها إذا كانت الصلوات الفائتة كثيرة جدًا بما يصعب قضاؤها، موضحًا أن في هذه الحالة يُستحب الإكثار من النوافل لأنها تُعوض النقص في الفريضة.

وأضاف «صبري» أن من كان يعلم عدد الصلوات التي فاتته ويسهل عليه قضاؤها فعليه أن يقضيها وقتما شاء، مبينًا أن ترتيب الصلوات لا يكون شرطًا في هذه الحالة، لأن الوقت والترتيب يسقطان إذا فات وقت الصلاة.

كيف قضي الصلاة الفائتة عدة سنوات 

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلوات التي قصّر العبد في أدائها تعد دينًا في ذمته لا يسقط عنه إلا بأدائها، مضيفًا أن مجرد التوبة أو الاستغفار لا يكفي لإسقاط هذا الحق، لأن دين الله أحق أن يُقضى، واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أتته امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، أفأقضيه عنها؟ قال: (أرأيتك لو كان عليها دَيْن، كنت تقضينه؟)، قالت: نعم، قال: (فدين الله أحق أن يُقضى)».

وأوضح ممدوح أن العبد الذي لم يصل طيلة ثلاث سنوات على سبيل المثال، يمكنه أن يقضي ما فاته بأن يصلي مع كل فرض حالي فرضًا فائتًا، وبذلك يتم قضاء ما عليه تدريجيًا دون مشقة كبيرة، مشيرًا إلى أن توبة من فاتته صلوات كثيرة لا تُسقط وجوب القضاء، وإنما ترفع الإثم فقط.

كما أشار إلى أنه يجوز لمن عليه صلوات كثيرة أن يصليها بإيجاز دون إخلال بصحتها، كأن يقتصر على قراءة الفاتحة والتسبيح في الركوع والسجود، حتى لا يدخل الشيطان على قلبه بالملل والتكاسل، ويستطيع إبراء ذمته سريعًا.


 

دار الإفتاء الصلوات الفائتة القضاء التوبة النوافل ترك الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

المتحف المصرى الكبير

رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

أرشيفية

الوضع الميداني في أوكرانيا يسير نحو مزيد من التعقيد | تفاصيل

صورة أرشيفية

مراسل القاهرة الإخبارية: الوضع الميداني في أوكرانيا يسير نحو مزيد من التعقيد

أرشيفية

محمد طارق: «القاهرة السينمائي 46» منصة عالمية بـ150 فيلماً بروح جديدة

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

طريقة عمل البليلة بالقشطة واللبن.. أسهل وصفة للشتاء

طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد