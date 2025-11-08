تعرض لحادث أليم.. إصابة أمين صندوق نقابة المحامين بكفر الشيخ

أصيب عيد الخطيب، أمين صندوق نقابة المحامين بكفر الشيخ، إثر تعرضه لحادث أليم بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة أثناء عودته إلى مسقط رأسه ببلطيم.

وقال فراج زعفان، نقيب المحامين بكفر الشيخ: “خالص الدعوات للأخ والزميل عيد الخطيب، أمين صندوق نقابة المحامين بكفر الشيخ ونقيب البرلس، بالشفاء العاجل، ونرجو من جميع الزملاء والزميلات الدعاء له بالشفاء العاجل تعرض لحادث بمدينة رشيد”.

وكشفت مصادر خاصة لـ «صدى البلد»، أن عيد الخطيب، أمين صندوق نقابة المحامين بكفر الشيخ، يخضع حاليًا للعلاج داخل العناية المركزة في مستشفى خاص بمدينة رشيد.

وأوضحت أنه تتم متابعة حالته الصحية عن كثب، وسط تواجد أسرته وعدد كبير من زملائه من مجلس النقابة والمحامين في المستشفى.