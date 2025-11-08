كمونة: يجب مشاركة الجزيري أساسيًا ضد الأهلي.. ولا أنصح عبد الرؤوف بالدفاع في النهائي

تحدث محمد كمونة نجم فريق الزمالك السابق، عن مواجهة الفارس الأبيض أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال كمونة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "يجب أن يتفادى عبدالرؤوف خطأ يانيك فيريرا في القمة الماضية بالتراجع للدفاع أمام الأهلي".

الدفع بالجزيري

وأضاف: "يجب أن يدفع عبدالرؤوف بـ الجزيري أمام الأهلي في نهائي السوبر، ومحمد شحاتة لاعب مميز ويمتلك مقومات رائعة".

هجوم الأهلي

وأكمل: "الأهلي يمتلك مقومات هجومية قوية ونهائي السوبر سيكون "معركة" في وسط الملعب، والمباراة ستحسم بركلات الترجيح أو فوز أحد القطبين بفارق هدف".

واختتم حديثه قائلًا:" مباراة القطبين سنة أولى قمة لتوروب وعبدالرؤوف وبالتالي ستكون صعبة للغاية على الثنائي، مباراة القمة ستكون قتال في وسط الملعب ومن يحسم معركة الوسط سيفوز باللقب والزمالك سيلعب على خطف هدف أمام الأهلي".