قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
المتحف المصري الكبير: حجز التذاكر أونلاين في العطل الرسمية ونهاية الأسبوع
قبل لقاء ترامب.. تفاصيل رفع اسم "أحمد الشرع" من قوائم الإرهاب
الرقابة المالية: ريادة الأعمال هي النواة الحقيقية للاقتصاد الحديث
تعادل سلبي بين مسار والجيش الملكي المغربي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للسيدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أحمد أيمن

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى مباراة نهائي كأس السوبر المصري، المقررة غدا الأحد، والتي ستجمع بين الزمالك والأهلي على ملعب محمد بن زايد. 

ومع اقتراب موعد المباراة، لا يزال موقف اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، نجم الزمالك، غير محسوم، فضلا عن إصابة ثنائي الأبيض عدي الدباغ وبنتايك.

وضرب الزمالك موعدا مع الأهلى فى نهائي بطولة السوبر المصري، بعدما صعد الأخير إلى نفس الدور بالفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلى والزمالك 

يلتقى الأهلى نظيره الزمالك فى نهائى بطولة كأس السوبر المحلى غدا الأحد 9 نوفمبر، على استاد محمد بن زايد بالإمارات، وتنطلق فى تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ستنقل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك قنوات: دبي الرياضية، وأبوظبي الرياضية، وأون سبورت.

ويسبق النهائي مواجهة تحديد المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا على ملعب آل نهيان في أبوظبي.

يحصل الفريق الفائز بلقب السوبر المصرى على 300 ألف دولار، بينما ينال الوصيف 200 ألف دولار، ويحصل كل من الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا على 50 ألف دولار نظير المشاركة فى البطولة.

جدير بالذكر أن مسابقة السوبر المصري تجمع كل من: بطل الدوري الأهلي، وبطل الكأس الزمالك، وبطل كأس رابطة الأندية المحترفة سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى وصيف الدوري بيراميدز بالكارت الذهبي.

هل يشارك بيزيرا أمام الأهلي؟

تعرض بيزيرا لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك وطلائع الجيش، التي شهدت بكاءه عند مغادرته الملعب في الشوط الأول. بعد الفحوصات الطبية، تم التأكيد على أنه يعاني من مزق خفيف في العضلة الخلفية، مما دعا الجهاز الفني للنادي إلى اتخاذ قرار حذر بشأن مشاركته في النهائي.

على الرغم من غياب بيزيرا عن المباراة السابقة أمام بيراميدز، إلا أنه كان حاضرًا مع زملائه خلال الاحتفال بالتأهل. وقد أدرج المدرب أحمد عبد الرؤوف اسمه في قائمة الفريق للمشاركة في بطولة السوبر، حيث سافر إلى الإمارات مع بعثة الزمالك.

قام اللاعبون أمس بخوض تدريبات استشفائية، كما أجرى الفريق مرانه الرئيسي اليوم استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ووفقًا لتصريحات عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، فإن بيزيرا بدأ يعود إلى التدريبات، وقد يسعى الجهاز الفني لتجهيزه للمشاركة في المباراة. ومع ذلك، يتطلب الأمر إجراء فحص طبي لتحديد جاهزيته بشكل نهائي.

يرغب بيزيرا بشدة في اللعب والمساهمة في تحقيق الفوز لفريقه. إلا أن المخاوف حول حالته الصحية تظل قائمة، حيث أن الجهاز الفني والطبي يفضل عدم المخاطرة باللاعب إذا لم يكن جاهزًا بنسبة 100%. قد يؤدي ذلك إلى تفاقم إصابته وإبعاده لفترة أطول عن الملاعب.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك قد تأهل إلى نهائى كأس السوبر المصري بعد الفوز بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 فى المباراة التى جمعتهما فى نصف النهائي.

الزمالك الأهلي مباراة الأهلى والزمالك موعد مباراة الأهلى والزمالك إصابة خوان بيريزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

ترشيحاتنا

محافظ الإسماعيلية

ضبط مصنع مصنعات دواجن مجهولة المصدر بالإسماعيلية

صورة أرشيفية

ري الغربية تكشف حقيقة غمر مياه النيل أراضي قري سمنود

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا: نحقق الشراكة مع جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا

بالصور

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ

بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

توينجو 2026
توينجو 2026
توينجو 2026

فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة.. كيف يحسّن الكاكاو صحة القلب والدماغ والمزاج؟

فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية

فيديو

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد