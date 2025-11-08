رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى مباراة نهائي كأس السوبر المصري، المقررة غدا الأحد، والتي ستجمع بين الزمالك والأهلي على ملعب محمد بن زايد.

ومع اقتراب موعد المباراة، لا يزال موقف اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، نجم الزمالك، غير محسوم، فضلا عن إصابة ثنائي الأبيض عدي الدباغ وبنتايك.

وضرب الزمالك موعدا مع الأهلى فى نهائي بطولة السوبر المصري، بعدما صعد الأخير إلى نفس الدور بالفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

يلتقى الأهلى نظيره الزمالك فى نهائى بطولة كأس السوبر المحلى غدا الأحد 9 نوفمبر، على استاد محمد بن زايد بالإمارات، وتنطلق فى تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ستنقل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك قنوات: دبي الرياضية، وأبوظبي الرياضية، وأون سبورت.

ويسبق النهائي مواجهة تحديد المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا على ملعب آل نهيان في أبوظبي.

يحصل الفريق الفائز بلقب السوبر المصرى على 300 ألف دولار، بينما ينال الوصيف 200 ألف دولار، ويحصل كل من الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا على 50 ألف دولار نظير المشاركة فى البطولة.

جدير بالذكر أن مسابقة السوبر المصري تجمع كل من: بطل الدوري الأهلي، وبطل الكأس الزمالك، وبطل كأس رابطة الأندية المحترفة سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى وصيف الدوري بيراميدز بالكارت الذهبي.

هل يشارك بيزيرا أمام الأهلي؟

تعرض بيزيرا لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك وطلائع الجيش، التي شهدت بكاءه عند مغادرته الملعب في الشوط الأول. بعد الفحوصات الطبية، تم التأكيد على أنه يعاني من مزق خفيف في العضلة الخلفية، مما دعا الجهاز الفني للنادي إلى اتخاذ قرار حذر بشأن مشاركته في النهائي.

على الرغم من غياب بيزيرا عن المباراة السابقة أمام بيراميدز، إلا أنه كان حاضرًا مع زملائه خلال الاحتفال بالتأهل. وقد أدرج المدرب أحمد عبد الرؤوف اسمه في قائمة الفريق للمشاركة في بطولة السوبر، حيث سافر إلى الإمارات مع بعثة الزمالك.

قام اللاعبون أمس بخوض تدريبات استشفائية، كما أجرى الفريق مرانه الرئيسي اليوم استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ووفقًا لتصريحات عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، فإن بيزيرا بدأ يعود إلى التدريبات، وقد يسعى الجهاز الفني لتجهيزه للمشاركة في المباراة. ومع ذلك، يتطلب الأمر إجراء فحص طبي لتحديد جاهزيته بشكل نهائي.

يرغب بيزيرا بشدة في اللعب والمساهمة في تحقيق الفوز لفريقه. إلا أن المخاوف حول حالته الصحية تظل قائمة، حيث أن الجهاز الفني والطبي يفضل عدم المخاطرة باللاعب إذا لم يكن جاهزًا بنسبة 100%. قد يؤدي ذلك إلى تفاقم إصابته وإبعاده لفترة أطول عن الملاعب.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك قد تأهل إلى نهائى كأس السوبر المصري بعد الفوز بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 فى المباراة التى جمعتهما فى نصف النهائي.